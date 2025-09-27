نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. يسرا تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة يسرا تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت صور جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة الفنانة شيماء سيف من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت يسرا، مرتدية سوت لامعة باللون الذهبي، فنسقت الجيب مع بلوزة أنيقة لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

أحدث أعمال يسرا

ويذكر أن يسرا تنتظر فيلم “بنات فاتن” الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته بجانبها كل من باسم سمرة، هدى المفتي، النجمين السودانيين مصطفى شحاتة وإسلام مبارك، تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج علي بني حمد، وإخراج محمد نادر.