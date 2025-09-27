نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وائل الفشني يحيي حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب وائل الفشني لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم الجمعة المقبلة 3 أكتوبر، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال وائل الفشني





يذكر أن وائل الفشني شارك مؤخرًا في غناء تتر مسلسل “الحشاشين ” الذي يشارك في بطولته كل من: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

أحدث أعمال وائل الفشني





يذكر أن المطرب وائل الفشني انتهى من تصوير كليب أغنيته الجديدة "دعوة أمي"، والذي أخرجه خالد فهمي، كما تم تصوير الكليب في عدة مواقع مختلفة.