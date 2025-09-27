نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد محروس يرفض إستقالة أشرف زكي ويدعم قرار مجلس النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خالد محروس : نرفض قرار أشرف زكي وكل الدعم لقرار مجلس النقابة

رفض الفنان خالد محروس قرار الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بإستقالته من منصبه كنقيب للممثلين ودعم "محروس" قرار النقابة برفض هذا القرار شكلا وموضعا.

رسالة خالد محروس لأشرف زكي

ونشر خالد محروس قرار نقابة المهن التمثيلية وعلق عليه: كل الدعم لقرار مجلس النقابة ونرفض جميعًا مجرد فكرة ترك الدكتور أشرف زكي للنقابة شكلًا وموضوعًا.

بيان أشرف زكي

وكان الدكتور أشرف زكي قد أعلن في وقت سابق عن إنتهاء مهمته داخل النقابة مؤكدا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال "زكي" في بيان رسمي: لقد جاءت اللحظة التي أرحل فيها عن موقعي ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدها من أجمل أيام العمر.

ووجه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر مشيدا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: أغادر اليوم موقعي الرسمي لكنني سأظل دائما ابنا وفيا لهذا الكيان الكبير داعما له بكل ما أملك من محبة وإخلاص.

مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية

ومن جانبه أصدر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا عقب جلسته الطارئة المنعقدة يوم 25 سبتمبر 2025، وذلك للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إعلان النقيب الدكتور أشرف زكي رغبته في ترك منصبه.

وأكد المجلس في بيانه على الدور الوطني والنقابي البارز للدكتور أشرف زكي مشيرا إلى جهوده الكبيرة وما قدمه من عطاء مميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم.

كما أعرب المجلس عن ثقته الكاملة في قيادة النقيب ودعمه المستمر معلنا رفضه بالإجماع قرار تركه لمنصبه شكلًا وموضوعًا.

وأوضح البيان أن المجلس قرر بالإجماع إستمرار النقيب في عمله داخل النقابة مؤكدا أن وجوده يمثل قيمة وخبرة كبيرة في خدمة الأعضاء والصالح العام.

من ناحية أخرى شارك الفنان خالد محروس مؤخرًا في مسرحية حب من طرف حامد والتي عرضت على خشبة مسرح السامر بالعجوزة ونجحت نجاحًا كبيرًا.

وبدأ خالد محروس منذ أيام قليلة تصوير مشاهده في مسلسل نجع سعادة والذي بدأ تصويره داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.