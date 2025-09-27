نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الذكرى الـ80 لرحليه.. مركز ماسبيرو للدراسات يعقد ندوة عن التجديد في فكر الإمام المراغي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مركز ماسبيرو للدراسات، ندوة فكرية بعنوان "الشيخ المراغي.. قراءة معاصرة في إرث الإصلاح بعد 80 عامًا".

تحدث في الندوة التي انعقدت بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وأكاديمية ماسبيرو، الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والذي ألقى كلمة بعنوان: "الشيخ المراغي.. إمام أمين في سند المصلحين".

كما تحدث الدكتور عبدالفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين، عن جانب التجديد عند الإمام المراغي، ومن عائلة الإمام محمد مصطفى المراغي تحدث الدكتور عادل المراغي أحد علماء الشريف، عن محطات في حياة الشيخ المراغي، وجهوده الإصلاحية.

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد استقبل الضيوف المتحدثين بمكتبه، قبيل بدء فعاليات الندوة.

شهدت الندوة حضورًا مميزًا، شمل شخصيات أكاديمية بارزة، منها الدكتور عطا السنباطي أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور علي عثمان منصور عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والدكتورة إلهام محمد فتحى شاهين أستاذة العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر، والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والدكتورة إيمان عامر الأستاذة بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 14 واعظًا شابًا من منطقة وعظ القاهرة.

كما شهد الندوة رؤساء شبكة إذاعة القرآن الكريم السابقين.

أثنى الحضور على ما طُرح في الندوة من أوراق وأفكار بحثية توضح الدور التنويري والتاريخي للإمام محمد مصطفى المراغي، سواءً في إنشاء كليات جامعة الأزهر، أو التجديد في الفكر الديني والقضائي.

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات، أهمها التأكيد على عقد مثل هذه الندوات عن شيوخ الأزهر عبر تاريخه، وإنتاج برنامج بالتعاون بين إذاعة القرآن الكريم ومجمع البحوث الإسلامية، عن الأعلام من المجددين الأزهريين، وتجديد الدعوة لوعاظ الأزهر الشريف للتدريب الإعلامي في أكاديمية ماسبيرو؛ وذلك للإعداد ورفع مستوى الأداء في وسائل الإعلام، وكيفية التعامل مع الأسئلة والمواقف المحرجة، وكذلك التوصية بعمل أبحاث علمية مشتركة بالتعاون بين مركز ماسبيرو للدراسات ومجمع البحوث الإسلامية، في مجالات البحوث البينية.