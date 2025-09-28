نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى الشربيني في عيد ميلادها الـ44.. رحلة كفاح صنعت منها صوت المرأة الأول على الشاشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الرابع والأربعين وسط أجواء مميزة جمعت بين عدد من رجال الأعمال والإعلاميين ونجوم الفن، حيث كان من بين الحضور الفنانة ياسمين عبد العزيز، والإعلامي سعيد جميل، إلى جانب أصدقائها المقربين الذين شاركوها لحظات الفرح والاحتفاء بمسيرتها الإعلامية الطويلة.

رضوى الشربيني لم تكن مجرد مذيعة عابرة في المشهد الإعلامي، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى رمز للجرأة والصراحة، بفضل برنامجها الأشهر هي وبس الذي يعرض عبر شاشة DMC، والذي أعادها بقوة هذا الموسم محققًا نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي فمنذ بدايتها وهي تسعى لتقديم محتوى مختلف يضع قضايا المرأة في صدارة الاهتمام، ويمنحها مساحة للتعبير عن حقوقها وطموحاتها.

وفي كواليس الحفل، ظهرت ملامح الحب والوفاء من أصدقائها المقربين، حيث تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن صداقتها الطويلة مع رضوى الشربيني، مشيرة إلى أنها ليست بالشخصية الصارمة كما يتصورها البعض، بل تحمل قلبًا كبيرًا وروحًا مرحة، مؤكدة أن رضوى كانت داعمًا أساسيًا لها في أصعب فترات حياتها، وخاصة أثناء أزمتها مع الفنان تامر حسني، لدرجة أنها بذلت كل ما بوسعها لمنع الطلاق حفاظًا على أسرتها.

رحلة رضوى الشربيني مع الإعلام بدأت منذ سنوات طويلة، حين خاضت تحديات عديدة حتى وصلت إلى منصة النجاح، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الإعلاميات اللاتي ارتبطن بقضايا المرأة في العالم العربي. ومع كل حلقة من حلقات برنامجها، استطاعت أن تكسب جمهورًا واسعًا من النساء والرجال على حد سواء، بفضل أسلوبها المباشر وإيمانها برسالتها الإعلامية.

احتفال رضوى بعيد ميلادها الـ44 لم يكن مجرد مناسبة شخصية، بل محطة جديدة تؤكد أن مسيرتها لا تزال مليئة بالطموحات، وأنها قادرة على أن تمنح جمهورها المزيد من القوة والإلهام في السنوات القادمة.