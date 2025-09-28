الرياض - كتبت رنا صلاح - احتفت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون في أجواء رومانسية حالمة، خلال رحلة خاصة جمعتهما في إيطاليا، حيث شاركت جمهورها عبر منصة "إنستغرام" صورًا عفوية ظهرت فيها برفقته في جولة شملت مدنًا تاريخية مثل فينيسيا وروما.

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ناصيف زيتون وتختار هذه الدولة .. صور

وتضمنت الاحتفال قالب حلوى بسيط مزين بالشموع والفواكه، وطاولة مزينة بالورود الحمراء، فيما اعتمدت دانييلا إطلالة كاجوال باللون الأبيض، ورافقت الصور بتعليق رومانسي جاء فيه: "نحتفل بعيدك يا حبيبي منذ أمس، عيد ميلاد سعيد… أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وإلى الأبد"، مع خلفية موسيقية لأغنية "قمر قمر" لزيتون، في لفتة دعم لمسيرته الفنية.ولاقت الصور والفيديوهات تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والدعوات للثنائي، خصوصًا أنهما ينتظران مولودهما الأول خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، عبّر ناصيف زيتون عن امتنانه لجمهوره وأصدقائه الذين بادروا بتهنئته، وكتب عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام: "37 سنة مشوار حلو… ناس إجت وناس راحت، اليوم بنعرف إنو القيمة مش بالعدد، القيمة بالقلوب اللي بعدها حدّنا، ممنونين لوجودكم ولمعايداتكم يا حبايب القلب".