الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرض الفنان المصري أحمد السقا لحادث سير أثناء توجهه إلى مدينة الإسكندرية للمشاركة في عرض مسرحي مخصص لدعم جيل جديد من الشباب، حيث اصطدمت سيارته بصبة خرسانية يبرز منها سيخ حديد لم يكن مرئيًا بوضوح، ما أدى إلى تلف في السيارة دون أن يُصاب السقا أو سائقه بأي أذى.

اول تصريح عن الحالة الصحية لأحمد السقا بعد الحادث المروري

وأوضح مدير أعماله، محمد حسن، أن الحادث وقع بعد صلاة الجمعة، خلال عودتهما من المسجد القريب من منزل السقا، مؤكدًا أن الفنان توجه للطبيب لإجراء فحوصات احترازية ثم عاد إلى منزله مباشرة دون الحاجة إلى المكوث في المستشفى.



ورغم تضارب الروايات حول إصابته بكسر في أحد الضلوع، فإن التصريحات الرسمية أكدت أن حالته الصحية جيدة تمامًا، وأنه لم يتعرض لأي إصابات جسدية.

ويأتي الحادث في وقت يستعد فيه السقا لخوض تجربة مسرحية جديدة تجمعه لأول مرة بالنجمة هند صبري على خشبة المسرح، بعد نجاحات سابقة جمعتهما في السينما والتلفزيون.



وكان السقا قد أعلن عبر حسابه على "إنستغرام" عن مشاركته في العرض المسرحي "عودة المسرح الخطير.. وهنا القاهرة"، المقرر عرضه يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل على مسرح "تياترو أركان" في تمام الثامنة مساءً.

وظهر في البوستر الدعائي بجوار هند صبري، معبرًا عن حماسه الشديد للتجربة، ومؤكدًا أن العرض يجمع بين الكوميديا والجدية، ويحمل رسالة إنسانية واضحة لدعم المواهب الفنية الجديدة في مصر.