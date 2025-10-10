نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول مناصفة في the best ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما يواصل الشباب تقديم أفضل ما لديهم في عروض ومنافسات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، ترتفع حماسة الجمهور لمتابعة العروض وتتجلى في تصويتهم عقب كل عرض على جائزة the best.



أمس الخميس 9 أكتوبر2025، منح الجمهور لأول مرة جائزة الأفضل مناصفة لكل من مصطفي عبد السلام وعبد العزيز حسين بطلا العرض المسرحي "عجب العجاب" الذي قدم على مسرح الهوسابير، وبلغ عدد المصوتين 159 صوتا، وهو رقم قياسي جديد تحققه المسابقة التي تقدم هذا العام للمرة الأولى، بينما ذهبت جائزة الأفضل للممثلة حلا تامر عن العمل نفسه.



جائزتا العرض المسرحي "بيت البهجة ذهبت للفنان محمود البيطار كأفضل ممثل، ومارينا صبحي كأفضل ممثلة، وبلغ عدد أفراد الجمهور المشاركين في التصويت 127.



الفنان عمر صلاح حقق جائزة the best عن دوره في عرض "لما روحي طلعت" الذي قدم أمس على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة منة رزق وبلغ عدد المصوتين 107 صوت.



جائزة the best استحدثها المهرجان للمرة الأولي هذا العام وتعتمد على التصويت المباشر للجمهور عقب انتهاء كل عرض مباشرة، ويتم تسجيل الأصوات وفرزها بشكل إلكتروني تماما، ويصوت الجمهور من خلال باركود يدخلهم لرابط التصويت مباشرة.