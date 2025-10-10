الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بالصعوبات المالية والعاطفية التي واجهتها بعد طلاقها من النجم براد بيت، وذلك ضمن وثائق قضائية قدمت مؤخرًا في إطار المعركة القانونية المستمرة حول قصرهما الفرنسي "شاتو ميرافال".

أنجلينا جولي تكشف معاناتها بعد الطلاق من براد بيت

وأوضحت جولي أنها توقفت عن العمل لمدة عامين لرعاية أطفالها الستة، واضطرت للاقتراض من بيت لشراء منزل، مشيرة إلى أن الأموال كانت مرتبطة بميرافال ولم تكن متاحة لها مباشرة.



وقالت في إفادتها إن "الأحداث التي أدت إلى حاجتي للانفصال عن زوجي السابق كانت صعبة عاطفيًا عليّ وعلى أطفالنا"، مؤكدة أنها اقترضت من بيت "مع فائدة"، وأنها وأطفالها لم يزوروا ميرافال مجددًا بسبب ارتباطه بذكريات مؤلمة.

وتأتي هذه الإفادات في سياق دعوى قضائية رفعها بيت ضد جولي، مدعيًا أنها باعت حصتها في القصر دون موافقته، فيما تطالب جولي بأن يدفع لها 33,000 دولار لتغطية الرسوم القانونية التي تكبدتها للرد على طلبه تسليم رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالقضية.



في المقابل، قلل مصدر مقرب من بيت من أهمية تصريحات جولي، معتبرًا أن النزاع "تجاري بحت ولا علاقة له بالطلاق"، ووصف الإفادات بأنها "تبريرات" لعدم تسليم الرسائل المطلوبة.

كما أكدت إدارة بيت أن هدفها الرئيسي من المعركة القضائية هو "ضمان المستقبل المالي لأطفاله".



وتُظهر الوثائق الجديدة أن طلاق جولي وبيت لا يقتصر على الجانب العاطفي، بل يمتد إلى تفاصيل مالية وقانونية معقدة تشمل الاقتراض وملكية القصر ورسوم المحاماة، مما يعكس استمرار التوتر بين الطرفين حتى بعد الانفصال، ويكشف جانبًا جديدًا من المعركة القضائية التي تتابعها وسائل الإعلام والجمهور على نطاق واسع.