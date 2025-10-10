الرياض - كتبت رنا صلاح - أنهت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو الجدل الدائر حول حياتها العاطفية، مؤكدة أن علاقتها بزميلها مارت رمضان ديمير قد انتهت نهائيًا. وجاء تصريحها الحاسم وسط ترقب واسع من الجمهور ووسائل الإعلام، بعد سلسلة من الشائعات حول انفصال وعودة محتملة بين الثنائي.

أفرا ساراتش أوغلو تحسم الجدل حول حياتها العاطفية

وصرّحت أفرا، خلال لقائها مع الصحفيين في مطار إسطنبول عقب عودتها من أسبوع الموضة في باريس، بأنها لا تتحدث عن حياتها الشخصية، لكنها قالت بوضوح: "لقد انتهى الأمر، انتهى. من الأفضل لو لم تسأل".



وكانت العلاقة بين أفرا ومارت قد بدأت أثناء تصوير مسلسل "الطائر الرفراف"، وتحولت إلى قصة حب أثارت اهتمام الصحافة والجمهور، قبل أن تتخللها خلافات وانفصالات متكررة. ورغم تداول شائعات عن عودة محتملة، جاء تصريح أفرا ليضع حدًا لكل التكهنات ويؤكد انتهاء العلاقة رسميًا.



وتستعد أفرا ساراتش أوغلو لموسم درامي جديد من خلال مسلسلها المرتقب A.B.İ، الذي تشارك فيه إلى جانب النجم كينان إميرزالي أوغلو، مؤكدة أن العلاقة بينهما تقتصر على الإطار المهني فقط.

وتدور أحداث العمل حول الطبيب الجراح دوغان، الذي يعود إلى منزله بعد سنوات من الغياب لحضور زفاف شقيقته، ليجد نفسه في مواجهة مع ماضيه وأعمال العائلة المتشابكة بين المشروع وغير المشروع.

وتجسّد أفرا شخصية المحامية تشاغلا، التي تدخل في مواجهة مباشرة مع دوغان، لتصبح محورًا رئيسيًا في الأحداث الدرامية المشوقة.



المسلسل من إخراج الإخوة يامور ودورول تايلان، وكتابة إيلام جان بولوت، دينيز غورليك، مليح أوزيلماز، وملك سيفين، ومن إنتاج شركة OGM Pictures، ومن المقرر عرضه في أكتوبر المقبل عبر شاشة ATV التركية.