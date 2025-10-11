القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت النجمة مي عمر بعيد ميلادها اليوم الجمعة 10 أكتوبر، حيث تلقت مفاجأة مميزة من زوجها المخرج محمد سامي الذي أهداها سيارة رولز رويس فاخرة بهذه المناسبة الخاصة.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لها بجوار السيارة الجديدة، وعلّقت قائلة: “شكرًا لك يا حبيبي على هدية عيد ميلادي الجميلة، حاسة إني محظوظة ومُدللة ومحبوبة".

محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها

سيارة رولز رويس

مي عمر في فيلم “شمشون ودليلة”

تستعد مي عمر لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم “شمشون ودليلة” الذي يجمعها لأول مرة مع النجم أحمد العوضي، حيث تقدم شخصية دليلة، بينما يجسد العوضي دور شمشون. ومن المنتظر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء التحضيرات النهائية.



فيلم “الغربان” على وشك العرض

وعلى صعيد آخر، تنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “الغربان” خلال الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه في عام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، متناولًا معركة رومل في العلمين، ويشاركها البطولة عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي، في عمل درامي تاريخي ضخم يعيدها إلى أجواء مختلفة تمامًا عن أعمالها السابقة.

آخر أعمال مي عمر السينمائية

وكان آخر ظهور لمي عمر في السينما من خلال فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، وهو عمل رومانسي مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، مؤلف رواية هيبتا – المحاضرة الأخيرة.

الفيلم من إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي، وشارك في بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، محمد سلام، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، ومايان السيد، وحقق تفاعلًا واسعًا عند عرضه بدور السينما.