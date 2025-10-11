ميسرة تكشف كواليس مأساة التجميل: “حقنة" كادت تنهي حياتي



القاهرة - محمد ابراهيم - روت الفنانة ميسرة تفاصيل واحدة من أصعب التجارب الصحية التي مرت بها في حياتها، بعد خضوعها لإجراء تجميلي بسيط تحول إلى أزمة طبية خطيرة كادت تودي بحياتها، إثر تعرضها لتسمم حاد بسبب حقن دهون ملوثة في وجهها.

ميسرة أوضحت خلال تصريحاتها التلفزيونية أنها كانت تسعى فقط لتحسين مظهرها عبر حقن الدهون في بعض مناطق الوجه، لكنها فوجئت بعد العملية بآلام شديدة وتورم غير طبيعي، قبل أن تكتشف أن الحقن لم تكن معقمة بشكل كافٍ، ما تسبب في تسرب بكتيريا سامة إلى جسدها.

وأضافت أنها لجأت في البداية إلى طبيب أكد ضرورة إجراء جراحة عاجلة لتنظيف المنطقة المصابة، لكنها رفضت خوفًا من التدخل الجراحي، واتجهت إلى طبيب آخر أكثر شهرة، والذي طمأنها بأنها لا تحتاج إلى أي تدخل، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وقالت ميسرة بأسى: "تأخرت في العلاج بسبب كلام الدكتور التاني، وده خلاني أدخل المستشفى وأقعد 10 أيام تحت الملاحظة والعلاج المكثف، كنت في حالة خطر حقيقي".

وأشارت إلى أنها استعادت عافيتها أخيرًا، لكنها خرجت من التجربة بدرس قاسٍ لن تنساه، مؤكدة أن عمليات التجميل ليست رفاهية بل مخاطرة كبيرة لو أُهمل التعقيم أو تم اختيار الطبيب الخطأ.

واختتمت حديثها برسالة تحذير لكل من يفكر في الخضوع لأي إجراء تجميلي، قائلة: “الجمال مش يستاهل نخاطر بصحتنا.. لازم نسأل ونتأكد قبل أي خطوة”.

من ناحية أخرى، كانت ميسرة قد شاركت مؤخرًا في مسلسل سره الباتع الذي أخرجه خالد يوسف عن قصة للأديب يوسف إدريس، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فهمي، حسين فهمي، حنان مطاوع، وأحمد عبد العزيز، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في موسم رمضان 2023.