هيثم نبيل يروج لمسلسل "لينك" ويكشف تفاصيل التتر وأغاني العمل الموسيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان هيثم نبيل لأحدث أعماله الفنية، المسلسل الجديد "لينك"، الذي يشهد عودته القوية في مجال التأليف الموسيقي التصويري بعد نجاحات سابقة أثبتت مكانته كأحد أبرز الموسيقيين في الدراما المصرية الحديثة.

ويقدم هيثم نبيل في هذا العمل توليفة موسيقية مميزة تجمع بين الإحساس والحداثة، حيث تولى بنفسه تأليف الموسيقى التصويرية للعمل، إلى جانب عدد من الأغنيات التي تتنوع بين الدرامي والرومانسي.

أغنية "أبويا ضهر"

ويضم المسلسل تترًا رئيسيًا بعنوان "أبويا ضهر"، من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع زووم، وأداء صوتي لافت للمطربة حنين الشاطر، بمشاركة محمد مغربي على الجيتار، وأحمد حسن فكري على آلة التشيللو، ليخرج التتر في شكل عاطفي يحمل الكثير من العمق الإنساني.

أغنية "محتار الإحساس"

كما يشارك في العمل أيضًا أغنية "محتار الإحساس"، من كلمات كريم سامي، ألحان هيثم نبيل، توزيع زووم، وغناء حنين الشاطر، لتُضيف مزيدًا من التنوع الموسيقي والدرامي لأحداث المسلسل.

ومن الأغنيات اللافتة أيضًا "سامعاني"، كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع زووم، ويؤديها الصوت الصاعد إبراهيم صبري، الذي يُتوقع أن يكون أحد المفاجآت الصوتية القادمة في الساحة الفنية.

المسلسل من إنتاج Eimaline، ومن تنفيذ إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وكتب السيناريو محمد جلال، بينما أخرج العمل محمد عبد الرحمن حماقي، في تعاون يُنتظر أن يُحدث صدى واسعًا في الموسم الدرامي الجديد.

ويواصل هيثم نبيل بهذه الخطوة ترسيخ مكانته كأحد أبرز الملحنين والمبدعين في الموسيقى التصويرية المصرية، جامعًا بين الأصالة والتجديد، في عمل يُبشّر بجودة موسيقية عالية ودراما مشوّقة من الطراز الرفيع.