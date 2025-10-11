نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفاف شعيب: الفن له دور كبير في نشر القيم الإيجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة عفاف شعيب على دور الفن والفنانين في نشر القيم الإيجابية في المجتمع، وشددت على ضرورة التعامل بلطف مع الأطفال الأيتام. وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: "يجب أن نتعامل برفق مع الأطفال الأيتام، فلا يجب أن نشعرهم بأنهم وحدهم في هذه الحياة".

تصريحات عفاف شعيب

وأضافت: "في الثمانينات، كانت الأسر تستضيف الأيتام وتتكفل برعايتهم لمدة يوم كامل، وهذا ما يجب أن نروج له كفنانين لأننا قدوة للمجتمع".

وتابعت عفاف شعيب قائلة: "الفن المصري له ريادة دائمًا، ومصر بلد التاريخ والرقي. ويجب أن ننتج أعمالًا فنية تليق بتاريخنا وتُرقي المجتمع". وأكدت على أهمية وجود قدوة حسنة للأجيال القادمة، لإخراج جيل محترم ومثقف.