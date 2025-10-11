مصطفى كامل يعلن عن تعرض لوالدته لأزمة صحية مفاجأة ويطلب من الجمهور الدعاء لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن تعرض والدته لأزمة صحية مفاجأة، من خلال منشور له عبر صحفته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور مصطفى كامل

وكتب "كامل":"الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم لوالدتي بالشفاء، وأرجوكم خذوا بالكم جدًا من تاريخ صلاحية الدواء، وخاصة الأنسولين".



آخر أعمال مصطفى كامل

وفي سياق آخر، كان الفنان مصطفى كامل قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "ناقصة سكر" من ألبومه الجديد "قولولي مبروك"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وميكس وماستر زووم.



وتعد هذه الأغنية الخامسة ضمن ألبومه الجديد الذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية.