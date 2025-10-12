الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت تصريحات النجمة اللبنانية إليسا حول الفنان فضل شاكر تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عبّرت عن رأيها بصراحة في موقفه الأخير، مؤكدة أنه من أهم الأصوات في الوطن العربي، وأنها تشفق عليه لما مرّ به من ظروف خاصة دفعته لاتخاذ قرارات أثارت الجدل.

إليسا تكشف موقفها من أزمة فضل شاكر

وقالت إليسا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع: "أنا بعدني بقول إنه فضل شاكر من أهم الأصوات بالوطن العربي، وبشفق عليه لأنه أكيد كان عنده ظروفه الخاصة اللي دفعته يعمل هيك"، مضيفة: "ما بدي لومه متل ما غيري بيعمل، بس بقول إنه فضل خسارة كبيرة".



ولاقت كلمات إليسا صدىً كبيرًا بين جمهورها، حيث اعتبر كثيرون أن موقفها يعكس صدقها وإنسانيتها، فيما رأى آخرون أن حديثها جاء في توقيت حساس يعيد فتح ملف فضل شاكر من زاوية إنسانية بعد سنوات من الجدل.



وتأتي تصريحات إليسا في وقت عاد فيه اسم فضل شاكر إلى الأضواء، بعد أن سلّم نفسه إلى الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، بعد أكثر من 13 عامًا من الغياب والعزلة.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الفنان فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف بفضل شاكر، سلّم نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات على خلفية أحداث عبرا عام 2013، مؤكدة أن التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.



وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت عام 2020 حكمًا غيابيًا بسجن فضل شاكر 22 عامًا مع الأشغال الشاقة، قبل أن تُسقط عنه لاحقًا بعض التهم وتبرّئه من المشاركة المباشرة في القتال أو قتل عسكريين.

وفي أبريل الماضي، أصدر شاكر بيانًا أكد فيه أنه تعرّض للظلم لأكثر من 13 عامًا، موضحًا أن لجوءه إلى المخيم كان هربًا من تهديدات بالقتل وليس خوفًا من القضاء، وأن القضايا الموجهة ضده كانت نتيجة تصفية حسابات سياسية.