الرياض - كتبت رنا صلاح - نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالشراكة مع "نعماني للإنتاج الفني" و"سليت لخدمات الأفلام" في صالات برايم سينما/ إربد اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا لفيلم بعنوان "سمسم"، في حفل الإطلاق الرسمي للفيلم في شمال المملكة.

الأردنية للأفلام تعرض فيلم سمسم في إربد

وجاء العرض احتفاء بالإنتاجات السينمائية الأردنية ودعما لصناع الأفلام الشباب، حيث تم خلال الحفل الإشادة بمستوى الفيلم من حيث الفكرة والإخراج والإنتاج، وما يحمله من رسائل إنسانية واجتماعية تعبر عن الواقع الأردني بروح فنية متميزة.

ويعد فيلم "سمسم"، أحد أبرز الإنتاجات السينمائية الأردنية الحديثة، وهو من إخراج سندس سميرات وإنتاج قيس نعماني بالاشتراك مع المنتج خالد حداد، وتأليف تمارا عويس ورزان الزعبي وتيماء طويسي والزهراء بني ياسين، وبطولة كل من سجى كيلاني ومجد عيد، وبمشاركة نخبة من المواهب الأردنية الشابة.

يشار الى أن تصوير الفيلم تم بالكامل في محافظة إربد، ويعد ثمرة للبرنامج التعليمي "الفيلم الروائي الطويل"، الذي نظمته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في مركز أفلام إربد، بهدف تطوير مهارات صناع الأفلام وتنميتها من خلال تجربة إنتاج فيلم روائي طويل بكافة مراحله.

ويتيح البرنامج للمشاركين من محافظة إربد فرصة تعلم كتابة السيناريو، التجهيز للتصوير، إدارة مراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج، وذلك بإشراف نخبة من المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو المحترفين، كما يتيح هذا البرنامج الدعم المالي للفيلم الروائي الطويل المطور.

وكان الفيلم عرض لأول مرة في النسخة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي كأول فيلم لعام 2025، حيث حصل على جائزتي تنويه خاص عن فئتي أفضل كاتب سيناريو لأول مرة وأفضل ممثلة بدور رئيسي لأول مرة، ومن المقرر أن يعرض الفيلم خلال الأشهر المقبلة في عدد من المهرجانات العربية.

وحضر عرض الفيلم كل من مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة وائل الروسان، والنائب خالد أبو حسان، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة وشركة إنجاز للتموين والتوزيع، كما شهد العرض حضورا واسعا من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الفيلم وطاقم العمل الأردني.