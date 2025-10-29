نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرش مسلسل كارثة طبيعية لمحمد سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان محمد سلام أولى بطولاته المطلقة في الدراما من خلال مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي تدور أحداثه في 10 حلقات حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يسعى لبناء حياته، لكنه يُفاجأ بحمل زوجته في خمسة توائم، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية.

المسلسل يشارك في بطولته جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، وحمزة العيلي، ومن المقرر عرضه ابتداءً من الأربعاء 29 أكتوبر، على أن تُطرح أول حلقتين حصريًا عبر منصة "WATCH IT" ابتداءً من الساعة 10 صباحًا.

ويُعد العمل خطوة جديدة ومختلفة في مشوار محمد سلام الفني، حيث يقدم من خلاله مزيجًا من الكوميديا والدراما الاجتماعية، في تجربة تُبرز قدراته التمثيلية بعيدًا عن الأدوار التقليدية، وسط ترقب جماهيري لمعرفة كيف سيتعامل البطل مع التحديات والمواقف الصعبة التي تفرضها عليه "الخمسة توائم".

مسلسل كارثة طبيعية

ومن الجدير بالذكر أن انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «كارثة طبيعية»، والتي حملت العديد من المواقف الإنسانية والكوميدية التي يعيشها بطل العمل محمد شعبان، موظف خدمة العملاء بشركة اتصالات، الذي يحلم بأن يصبح مؤلفًا معروفًا وسط صعوبات الحياة اليومية وضغوطها.

كما شهدت الحلقة الأولى مفاجأة غير متوقعة، حيث أخبر الطبيب الزوجين أن الزوجة حامل بـ خمسة أطفال، رغم اتفاقهما على تأجيل الحمل حتى تحسن الظروف. هذه الصدمة قلبت الأحداث رأسًا على عقب وأدخلت المشاهدين في دوامة من التوتر والتشويق مع استمرار تطور القصة.

يعرض مسلسل كارثة طبيعية يوم الأربعاء من كل أسبوع حصريا على منصة Watch It، بمعدل حلقتين في اليوم الساعة 10 صباحًا، وهو أحد أحدث أعمال المنصة الأصلية.

كما ان الحلقة الأولى لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنته من مواقف درامية قريبة من الواقع، ممزوجة بلمسة كوميدية خفيفة تعكس أسلوب المسلسل المختلف.

مسلسل كارثة طبيعية

كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، جهاد حسام، كمال أبو رية، حمزة العيلى، وعدد من الفنانين، إخراج حسام حامد.

آخر أعمال محمد سلام

آخر أعمال محمد سلام في الدراما مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، الذي عرض ضمن منافسات سباق رمضان الماضي 2024، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.