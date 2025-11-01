الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي معاذ العمري، زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عن تفاصيل حادثة صادمة تعرضت لها عائلته خلال رحلتهم السياحية إلى اليونان، حيث فُوجئوا بهروب المساعدة المنزلية التي عملت لديهم لأكثر من أربع سنوات، في وقت كانت فيه العائلة تحتفل بعيد ميلاد ديانا.

هروب المساعدة المنزلية يُربك ديانا كرزون خلال عطلتها

وقال العمري، في مقطع مصوّر نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، إن المساعدة اختفت فجأة دون أن تأخذ معها سوى هاتفها وجاكيتها وما كانت ترتديه من ملابس، مؤكدًا أنها لم تسرق شيئًا من المنزل أو الأغراض الشخصية، لكنها كانت ضمن مسؤوليته القانونية أثناء السفر، ما تسبب في إرباك كبير للعائلة.

وأشار إلى أن العاملة كانت معروفة بالأمانة واللطف طوال فترة عملها، ولم تصدر عنها أي إساءة، إلا أن تصرفها المفاجئ أثار استياء العائلة، خاصة مع تزامنه مع مناسبة شخصية مهمة.

وبادر العمري فورًا إلى تقديم بلاغ في مركز الشرطة، وتواصل مع السفارة الأردنية في أثينا، مشيدًا بسرعة تجاوبهم ودعمهم، وخص بالشكر القنصل الأردني عيسى الحجازين، والموظفين زياد المومني ويوسف، الذين تابعوا القضية ميدانيًا حتى ساعات المساء.

وأوضح أنه تمكن من تحديد موقع المساعدة عبر تطبيق إلكتروني يربط أجهزة العائلة، ما ساعد السلطات في الوصول إليها واستكمال الإجراءات الرسمية.

وفي ختام حديثه، وجّه العمري رسالة تحذير إلى الأسر التي تسافر مع مساعدات منزليات إلى الدول الأوروبية، مؤكدًا أن نسبة كبيرة منهن قد تفكر بالهروب بسبب إغراءات اللجوء أو التأثيرات الخارجية، رغم المعاملة الجيدة التي يتلقينها من أصحاب العمل.