نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمال ماهر: زواجي كان أندفاع.. وأبني كان المنقذ والبوصلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت أمال ماهر ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، والذي كشفت من خلاله عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والمهنية.

قالت أمال ماهر: أغنية ياريتك فاهمني اللي قدمتها أنغام، كانت بتاعتي، وكنت المفروض أقدمها في ألبوم ولاد النهارده، ولكن جاتلي بعد ما خلصت الألبوم، ولما نجحت قولت مش نصيبي.

عن تجربة زواجها قالت: مش من السهل تلاقي حد يحبك لـ ذاتك، ولو اتخذلت في الحب بيبقى تحصيل حاصل، وتزوجت وأنا عندي 18 سنة، وفرق العمر بينا كان 16 سنة، كان زواج اندفاع، وأهلي عارضوا جدًا ووالدتي محضرتش الفرح وأكيد كان عندها حق، واتطلقت وأنا طفلة.

أضافت: عمر ابني مسؤوليته عندي خلتني أدور على كيان آمال، أنا كنت عايشة اليوم بيومه ومن غير مسؤوليات، وكنت بقول يا رب أنت ليه ادتني المسؤولية دي، وعرفت بعد 21 سنة إن ده علشان أحافظ على نفسي وأبقى آمال اللي أنتوا عارفينها، وأحس إن فيه حاجة بحبها أكتر من نفسي أعيش لها ومتجرش لأي طريق مش مظبوط، أحب أبقى كيان ابني يفتخر بيه، ابني كان المنقذ والبوصلة، أنا ملحقتش أعيش طفولتي.