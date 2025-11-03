عزيز الشافعي يشارك جمهوره حفل أنغام في باريس

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الشاعر والملحن عزيز الشافعي بسعادته بحفل النجمة أنغام ومدى تفاعل الجمهور معها ومع أغانيه حيث شارك بفيديو لها عبر حسابه الرسمي على «انستجرام».

وظهر مقطع فيديو للنجمة أنغام أثناء الحفل على أغنيتها «نفضل نرقص»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، معلقا: «يحدث الآن أنغام في باريس».

وفي لفتة مميزة، رفعت أنغام علم مصر خلال الحفل بعد صعود أحد الجمهور حاملًا العلم أثناء غنائها، وذلك تزامنًا مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي أقيمت أمس السبت، وشهدت حضور ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم، في مشهد يجسد المكانة العالمية لمصر وريادتها في صون التراث الإنساني وتقديمه للأجيال المقبلة.

الجدير بالذكر أن أنغام حققت مؤخرا نجاحا كبيرا بأحدث أغنياتها «سيبتلي قلبي»، وهي أول أغنية لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.