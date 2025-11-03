عمرو يوسف في عشاء مع نجوم احتفالية المتحف الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل النجم عمرو يوسف بنجاح أصدقاؤه من صناع احتفالية المتحف الكبير حيث نشر صورة احتفاله بهم عبر موقع تبادل الصور الشهير الانستجرام وهي الصورة التي ضمته و مجموعة من النجوم من صناع احتفالية المتحف الكبير وهم المونتير احمد حافظ والمخرج ومدير التصوير مازن متجول والموسيقار هشام نزيه والمهندس محمد عطية المصمم الفني الشهير. واحتفل معهم المنتج ممدوح سبع.



النجم عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد السلم والثعبان " لعب عيال" يوم ١١ من نوفمبر الجاري والذي يخرجه طارق العريان وكتبه احمد حسني ويشارك فيه النجوم اسماء جلال وظافر العابدين وينتجه موسى عيسى.

آخر أعمال عمرو يوسف

ويأتي الفيلم بعد آخر أعمال عمرو يوسف السينمائية، «درويش»، الذي حقق نجاحًا لافتًا، وشارك في بطولته كل من دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب وغيرهم.