مازن المتجول يكشف كواليس تصوير أحتفالية المتحف المصري الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت الإعلامية لميس الحديدي كواليس تصوير المشاهد الخارجية لاحتفالية المتحف المصري الكبير، والتي أذيعت لأول مرة خلال برنامج "الصورة" على شاشة "النهار".

تصريحات مازن المتجول



من جانبه، كشف المخرج ومدير التصوير مازن المتجول كواليس تلك المشاهد، قائلًا: "مبسوط بسعادة الناس جدًا، وأنا مجرد فرد من فريق عمل كبير جدًا، كنا تيم ضخم للغاية، وبشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد السعدي اللي كانت عنده رؤية كبيرة وشاملة، وهو التيم ليدر، وحرص على قصّ تاريخ المتحف والتاريخ المصري بشكل موسيقي وغنائي وتصويره بطريقة سينمائية".



وعن أصعب اللحظات، أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "أنا صورت كل المشاهد الخارجية بره مصر تقريبًا، وبعض الأشياء في مصر".



وواصل: "فيه بعض اللقطات كانت لايف، والبعض الآخر جرى تصويره مسبقًا قبل الحدث بنحو خمسة أو ستة أيام، ودي كانت فكرة السعدي، وكان ليها أثر كبير".



ولفت إلى أن التصوير خارج مصر كان من أصعب اللحظات، قائلًا: "المفروض كل الناس بتعزف مقطوعة موسيقية في العالم كله بتوزيع مختلف، وكنا في كل قارة أو بلد بنختار أوركسترا في كل مكان ونلبسهم الزي الخاص، وكانت من أصعب التجارب، وبشكر وزارة الخارجية لأنها ساعدتنا جدًا، خصوصًا في المعبد اللي في اليابان اللي ما تمش تصوير أي مشهد فيه قبل كده، وكذلك في فرنسا ونيويورك".