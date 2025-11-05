نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق حسني: أوصيت بمقتنياتي وأموالي هدية لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء جولة لهما داخل متحفه في الزمالك، مؤكدًا أنه أوصى بأن تكون كل مقتنياته وأمواله هدية لمصر والمجتمع، وأن وزارة التضامن الاجتماعي هي المسؤولة عن ذلك، قائلًا: "كل مقتنياتي وأموالي أوصيت بها هدية لمصر والمجتمع، ووزارة التضامن مسؤولة عن ذلك".

تصريحات فاروق حسني



وعن أول جائزة حصل عليها، قال: "أول جائزة حصلت عليها في حياتي كانت عام 1970، وجاءت عبر مشاركة بالصدفة".



وذكر أثناء استعراض الأعمال المعروضة أن مختار نحات جبار، وأعماله تذكرنا بالنحت في أيام الفراعنة.



وعن ذكرياته في باريس، قال: "لم أنبهر بباريس، ولم أشعر بفارق كبير بين الإسكندرية الساحرة والعاصمة الفرنسية."



وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، وتم تسجيله من متحفه بالزمالك، أن الفن التجريدي أطلق طاقته الإبداعية، قائلًا: "اضطررت لمغادرة منزلي السابق بمنيل شيحة بسبب أحداث يناير".



وحول ذكرياته مع آدم حنين ومع عرض أعماله داخل المتحف الخاص به، قال: "آدم حنين فاجأنا بنحت تمثال لأم كلثوم بعد سماعه لها عندي".



وأردف: "عندما يكون العمل الفني طاغيًا وجبارًا يقنع الناس، والناس أدركت قيمة أعمالي مع الوقت، ولم أغضب يومًا من النقد".



وحول ما إذا كان لا يزال يمارس الرسم، قال: "ما زلت أرسم بقدر الإمكان، وأحتشد قبل رسم أي لوحة، ولا أستغرق أكثر من يوم واحد في رسمها".



وشدد على أن اللوحات هي تذكير للحظات مرّ بها وعواطف محتشدة، ولم تكن كذبة.