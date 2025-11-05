نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل لينك الحلقة 18.. مواجهة نارية بين سعاد وزوجها خالد بسبب دعوى الطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطورت الأحداث خلال الحلقة الـ 18 من مسلسل لينك حيث بدأ باصطحاب بكر (سيد رجب) ابنته سعاد (فرح الزاهد) إلى منزله، حيث فوجئا مع إياد (محمود ياسين جونيور) وزياد (سليم الترك) بخبر زواج زوج سعاد، خالد (كريم العمري)، من امرأة أخرى وانتظاره لمولود جديد. هذا التطور المفاجئ دفع بكر إلى التفكير في خطة لاسترداد حقوق ابنته من زوجها.

ملخص أحداث مسلسل لينك الحلقة 18

وشهدت الحلقة تحقيق يعيش إياد نجاحًا مهنيًا بعد أن تمكن من تحقيق إنجاز كبير في الشركة التي يعمل بها، مما أهّله لتولي منصب مدير بقرار من رئيس مجلس الإدارة. في الوقت الذى يعاني زياد من أزمة في الجامعة بعد تورطه في تكسير سيارة المعيد والمشاركة في تسريب الامتحانات، وذلك قد يقوده إلى الفصل من الكلية، حيث تم الإيقاع به بخطة من زميله شادي، الذي تظاهر بمساعدته بينما كان يسعى للانتقام منه.

أما سعاد فتعيش حالة من الانهيار النفسي بعد صدمة زواج زوجها خالد عليها، فتتوجه إلى أسما (رانيا يوسف) لتشكو لها ألمها وقهرها وتشكى لها همومها، لتقدم مشهدًا مؤثرًا يغلب عليه البكاء والانكسار. وتنجح أسما في احتوائها من خلال حديث صادق عن تجربتها الشخصية المشابهة لما تمر به سعاد، مما يخفف عنها بعض الألم.

تختتم الحلقة بمشهد مواجهة حادة، حين يعود خالد (كريم العمرى) إلى منزله ليجد سعاد وعائلتها وأصدقاء والدها في انتظاره، ويسلمونه دعوى طلاق ويطردونه من الشقة، إلا أن خالد يرفض تطليقها، مهددًا إياها بأن تلجأ للمحكمة إن أرادت الانفصال، مؤكدًا أن التهديدات لن تجدي معه.

مواعيد عرض مسلسل لينك

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 2 صباحًا والثانية في الساعة 9:30 صباحًا، كما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد حلقاته في الساعة 7 صباحًا و4:30 عصرًا، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It في الموعد نفسه.

أبطال مسلسل لينك

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.