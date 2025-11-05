نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنوسا كوتة: ابني كنز لسه ميعرفش بوفاة أبوه محمد رحيم ومش ناوية أقوله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت أنوسا كوتة مدربة الاسود وأرملة الملحن محمد رحيم عن الحالة النفسية التي تمر بها خلال الفترة الحالية بعد رحيل زوجها من خلال بودكاست "يمنى النهاردة" تقديم الاعلامية يمني بدراوي.

تصريحات أنوسة كوته:

وكشفت أنوسة عن حقيقة معرفة ابنها كنز بخبر رحيل والده الملحن محمد رحيم قائلة،" لا ميعرفش، وحاسة أني مش هقوله، خايفة أقوله، معنديش حاجة في حياتي اخاف عليها قد كنز، يمكن عشان انا نفسي لسه مقومتش من الصدمة".



وتحدثت عن وفاة رحيم قائلة، " كان موته صدمة غير طبيعية، الله يغفر له ويرحمه، كان موضوع صعب عليا أني استحمل، لأنه حب عمري، وكان مبسوط بحياتنا".

وأضافت، " يوم وفاته كان يوم صعب ووحش مش عايزة افتكره، بذهب له باستمرار في المدفن، يمكن أنا اكتر حد بروح وبزوره عشان هو يستاهل، أنا ورحيم كنا ملتزمين دينيا جدا، قبل وفاته بشهر كنا بنعمل عمرة".

وعن المبلغ التي دفعته ل محمد بسطاويسي عامل سيرك طنطا بعد أن فقد يديه بسبب الاسد قالت، " طلب ٤٠٠ ألف جنيه ودفعتهم محدش بص أني معيش فلوس وقايمة من حال وفاة، أنا بعت ذهبي عشان اديله الفلوس، كل بيتعامل معايا علي أني مليونيرة، أنا بصدر أني كويسة، لكن تعالو شيلوا شيلتي".