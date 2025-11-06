نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان تيميمون الدولي للفيلم بالجزائر يعلن مشاركة 61 فيلما من 31 دولة بمشاركة مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير والمقام خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بتيميمون بجنوب الجزائر، عن البوستر الرسمي للدورة الأولى.



ويشارك في المهرجان 61 فيلمًا قصيرا من 31 بلدا بينهم مصر وتشارك السينغال ضيف شرف هذه الدورة، وبمشاركة عدد من السينمائيين الجزائريين والأجانب.

عز الدين عرقاب



وقال عز الدين عرقاب، محافظ المهرجان إن الدورة الأولى تحتضن السينما الإفريقية، عبر استضافة السينغال كضيف شرف”، مضيفا أن هذه التظاهرة السينمائية الجديدة المخصصة للفيلم القصير “تنظم برعاية من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية”.

وأكد عرقاب أن تنظيم الدورة الأولى للمهرجان بمثابة “تحدي سينمائي” و”مسؤولية”، وتشجيع المخرجين الشباب، وتعزيز التبادل وبناء جسور ثقافية، وكذا تشجيع الانتاجات المشتركة بين المهنيين الأفارقة والدوليين، والتكوين عبر ورشات ودورات ماستر كلاس”.

الأفلام المشاركة في المهرجان

واشار إلى أن المهرجان يستقبل“61 فيلما من 31 بلدا، منها 19 فيلما روائيا قصيرا و13 فيلما وثائقيا قصيرا و15 فيلما قصيرا وطنيا”، سيتنافسون على الجائزة الكبرى “قورارة الذهبي”، وهذا إلى جانب برمجة 6 أفلام جزائرية قصيرة ضمن قسم “بطاقة بيضاء” الذي سيكون هذه السنة تحت إشراف المخرج عبد النور زحزاح، وتخصيص 5 عروض لأفلام قصيرة سينغالية.

تستقبل مسابقة الأفلام القصيرة الوثائقية أعمالًا تبحث في قضايا اجتماعية وثقافية برؤية جمالية ومعرفية، وتُقيّم وفق تأثيرها وقدرتها على تقديم قراءة جديدة للواقع، يترأس لجنة التحكيم المخرج والمنتج التونسي أمين بوخريص، صاحب فيلم “مراسل الحرب” الذي عُرض في أكثر من 70 مهرجانًا دوليًا وفاز بعدة جوائز.

تشارك في اللجنة المصرية جيهان الطاهري، إحدى أبرز أسماء السينما الوثائقية العربية والإفريقية، وعضو أكاديمية الأوسكار منذ 2017، وصاحبة أفلام معروفة عن التاريخ والسياسة والذاكرة.

كما تضم اللجنة الصحفية والمخرجة السنغالية مام ووري ثيوبو، المهتمة بقضايا الفئات الهشة وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة شركة “سوبالو ميديا غروب”، إلى جانب المخرج الجزائري محمد لطرش، مؤسس “صورة فيلمز” وصاحب وثائقيات حول الذاكرة والشخصيات التاريخية من بينها “في البحث عن الأمير عبد القادر.