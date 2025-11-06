بهذه الطريقة.. محمد إمام يشوق جمهوره لـ مسلسل "الكينج"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجم محمد إمام حماس جمهوره بعد كشفه عن أول صورة من كواليس مسلسله الجديد "الكينج"، الذي يخوض به سباق رمضان 2026، ليعلن رسميًا عن عودته إلى الدراما بعد غياب قصير.

بداية تصوير "الكينج"

شارك إمام جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: "توكلنا على الله.. حمزة الدباح – مسلسل الكينج، تأليف محمد صلاح العزب، إنتاج عبدالله أبو الفتوح، وإخراج شيرين عادل، رمضان 2026".

وتعد هذه الصورة الإعلان الأول لانطلاق التصوير الفعلي للمسلسل الذي بدأ أولى مشاهده داخل ستديو مصر، بمشاركة الفنان عمرو عبد الجليل في مشهد ضخم تم تصويره داخل أحد الأسواق الشعبية، ومنه تبدأ سلسلة من الأحداث المشوقة التي تتصاعد تدريجيًا مع تطور القصة.

محمد إمام في شخصية "حمزة الدباح"

يجسد محمد إمام في المسلسل شخصية "حمزة الدباح"، وهو دور يحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية ممزوجة بالتشويق والإثارة، ضمن دراما مليئة بالأكشن والمفاجآت التي تضعه في مواجهة مستمرة مع الخطر.

ابطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل النجمة ميرنا جميل التي تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام، في تعاون فني جديد بينهما، بينما انضم الفنان عمرو عبد الجليل رسميًا إلى قائمة أبطال العمل ليشكل مع إمام ثنائيًا يحمل نكهة خاصة تجمع بين القوة والكوميديا السوداء.

توسع درامي بسبب قوة الأحداث

قرر صناع المسلسل مدّ العمل إلى 30 حلقة بدلًا من 15 بعد نجاح الفكرة في جلسات القراءة الأولية، لما تحتويه من تفاصيل درامية غنية وشخصيات متعددة تستحق مساحة أوسع من العرض.

اخر اعمال محمد امام

وكان آخر ظهور لمحمد إمام في رمضان 2024 من خلال مسلسل "كوبرا"، الذي لاقى صدى واسعًا بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم مجدي كامل، محمود عبد المغني، أحمد فتحي، منة فضالي، ومحمد ثروت، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.