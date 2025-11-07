رامي جمال يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد "مطر ودموع"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "مطر ودموع" خلال موسم الشتاء الجاري، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه قرر إصدار الألبوم استجابة لرغبة جمهوره.

تفاصيل ألبوم رامي جمال “مطر ودموع”

وكشف رامي جمال تفاصيل قراره في منشور كتبه على حسابه بموقع "إنستجرام"، جاء فيه: "بناء على رأيكم بعد ما كنت مقرر أخد أجازة ولقيتكم معترضين قررت إن أنزلكم ألبوم صغير لأن الشتا والمطر فعلًا بيحركوا المشاعر، فقررت أنزل 6 أغاني دراما بس مختلفين عن بعض جدًا وكل واحدة حكاية مختلفة ومنهم 4 أغاني من ألحاني، ميعادنا يوم 12/1، واللي عنده مشاكل عاطفية من أي نوع يجهز".

آخر أعمال رامي جمال

وكان رامي جمال قد طرح مؤخرًا أغنيتين حققا نجاحًا كبيرًا، هما "قفل الكلام" و"مالها الدنيا"، ولاقى العملان إشادة كبيرة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.