نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عيسى يهنئ السكة الحديد بصعوده لدور الـ32 من كأس مصر ويشيد ببداية مكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم الدكتور سيد عيسى، رئيس قطاع كرة القدم بنادي السكة الحديد، التهنئة للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، بمناسبة تأهل الفريق إلى دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، بعد أداء مميز في المباراة الأخيرة.

وأعرب عيسى عن سعادته بالبداية الموفقة للجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن محمد مكي، مشيدًا بالروح العالية والانضباط الذي ظهر به الفريق في أول اختبار رسمي تحت قيادته.

وطالب رئيس قطاع الكرة لاعبي السكة بمواصلة التركيز والاجتهاد من أجل العودة إلى المنافسة بقوة على صدارة دوري المحترفين، مؤكدًا أن إدارة النادي تدعم الفريق بكل قوة لتحقيق تطلعات جماهير السكة الحديد العريقة.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور سيد عيسى رسالة تقدير إلى جماهير النادي، مؤكدًا أن دعمهم المستمر هو الدافع الأكبر للفريق، داعيًا إياهم إلى مواصلة المساندة في المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من الانتصارات وعودة السكة الحديد لمكانته الطبيعية بين كبار الأندية المصرية.