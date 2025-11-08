منشور غامض لياسمين عبد العزيز يشعل الجدل: "امرأة تعجز أن تكون مثلها.. ورجل يعجز عن الوصول إليها"

القاهرة - محمد ابراهيم -



أثارت النجمة ياسمين عبد العزيز حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت منشورًا غامضًا حمل رسالة قوية قالت فيها: "لا يشوه سمعة المرأة إلا اثنان.. امرأة تعجز أن تكون مثلها، ورجل يعجز عن الوصول إليها". كلمات ياسمين تسببت في موجة من التساؤلات بين جمهورها، الذي حاول تفسير المغزى وراء الرسالة الغامضة، وهل تحمل تلميحًا لشخص بعينه أم أنها مجرد عبارة عامة أرادت من خلالها التعبير عن موقف شخصي؟

وتفاعل المتابعون مع منشورها بشكل كبير، فبين من رأى أنها ترد على انتقادات طالتها مؤخرًا، ومن اعتبرها رسالة فخر وثقة بالنفس تعكس شخصية ياسمين القوية المعروفة بها في الوسط الفني.

يأتي هذا المنشور بعد ظهورها اللافت مؤخرًا في حفل زفاف المخرج هادي الباجوري والفنانة هايدي خالد، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة برفقة الفنان كريم فهمي، في حضور كوكبة من النجوم من بينهم يسرا، أحمد داود، رشا مهدي، ركين سعد، محمد فراج وبسنت شوقي، والمخرج وليد الحلفاوي وغيرهم.

من ناحية أخرى، تستعد ياسمين عبد العزيز للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب دام سبع سنوات، من خلال فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" الذي تشارك بطولته مع الفنان أكرم حسني، في تعاون فني جديد يجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

العمل يُعد خطوة مهمة في مسيرة ياسمين بعد غياب طويل منذ فيلمها الأخير "الأبلة طمطم" عام 2018، حيث كان من المقرر أن تبدأ مشروعًا آخر مع المنتج أحمد السبكي والكاتب خالد جلال، لكن تأجيل التصوير جعلها تختار "زوجة رجل مش مهم" ليكون عودتها المنتظرة إلى جمهورها ومحبيها الذين يترقبون ظهورها على الشاشة الكبيرة من جديد.