أولى حفلات جولته العالمية.. أحمد سعد يتألق في باريس بحضور ضخم

أحمد جودة - القاهرة - أشعل النجم أحمد سعد حفله الغنائي الضخم الذي أحياه خلال الساعات الماضية في العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل جولته العالمية التي يقدم خلالها عددًا من الحفلات الكبيرة في عدد من الدول الأوروبية والعربية.

 

تفاصيل الحفل

 

 

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غفيرًا، حيث رفع شعار "كامل العدد"، وامتلأت جنبات المسرح بالجمهور المصري والجاليات العربية من محبي سعد، الذين تفاعلوا معه منذ بداية الحفل حتى نهايته.

وقدّم أحمد سعد خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته، كما لبّى طلبات الجمهور بأغنيات مثل «اليوم الحلو ده»، «وسع وسع»، «مكسرات»، و«تاني»، وغيرها من الأغنيات الحديثة والسابقة.

 

أحدث حفلات أحمد السعد

 

 

 

ويستعد سعد خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة من الحفلات في إنجلترا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى، كما يحضّر لعدد من المفاجآت الغنائية التي يقدّمها لجمهوره خلال الفترة القادمة.

