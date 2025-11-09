عندما يتحول الجمال إلى معركة مع الميزان.. نجمات هوليود بين هوس النحافة وضغط الكمال

القاهرة - محمد ابراهيم - في عالم يلمع بالأضواء وتُقاس فيه الملامح بعدسات الجمهور وعدسات الكاميرات، لم تسلم بعض النجمات العالميات من سيف الانتقاد اللاذع بسبب نحافتهن الزائدة التي تجاوزت حدود الإعجاب إلى القلق. ورغم أن الجسد المثالي ظل حلمًا تسعى إليه نجمات الفن منذ عقود، إلا أن ثمن الكمال الجسدي كان باهظًا، فخلف الإطلالات البراقة تختبئ معاناة نفسية وصحية لا تُروى إلا في لحظات الصراحة النادرة.

تتصدر الممثلة البريطانية الأمريكية ليلي كولينز قائمة هؤلاء النجمات بعد أن لفتت الأنظار بنحافتها الشديدة التي صاحبتها أثناء تصوير فيلم To The Bone، وهو العمل الذي تناول اضطرابات الأكل. فقد تحدثت ليلي بصراحة عن معاناتها مع فقدان الوزن المفرط حتى أن بعض المجلات رفضت ظهورها على أغلفتها، مؤكدة أنها لو استطاعت استعادة بعض الوزن في لحظة لفعلت ذلك دون تردد.

أما عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، فرغم شهرتها الواسعة وجمالها اللافت، إلا أن الجمهور لاحظ مؤخرًا تراجعًا واضحًا في وزنها. وبيّنت في تصريحات سابقة أنها تتبع نظامًا صارمًا يجمع بين التمارين المكثفة والحمية القاسية، ما أثار جدلًا واسعًا حول حدود السعي إلى الكمال الجسدي وما إذا كانت هذه الأنظمة تُهدد التوازن الصحي والنفسي للعارضات.

ولا يمكن نسيان الأسطورة البريطانية كيت موس، التي كانت في التسعينيات الوجه الأبرز لمقاييس "الحجم الصفري". عبارتها الشهيرة "لا شيء يضاهي طعم النحافة" تحولت إلى رمز ثقافي مثير للجدل، إذ اعتبرها كثيرون دعوة غير مباشرة لاضطرابات الأكل بين الفتيات الصغيرات، مما جعلها لاحقًا تتراجع عن تلك الفكرة وتدعو إلى حب الجسد كما هو.

أما النجمة أنجلينا جولي، فقد فتحت قلبها للجمهور واعترفت بأنها تشعر أحيانًا بعدم الرضا عن شكلها النحيف، خصوصًا بعد مرورها بفترات صعبة في حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تتمنى لو استطاعت اكتساب بضع كيلوغرامات لتبدو أكثر صحة وسعادة.

وأخيرًا، فإن سارة جيسيكا باركر بطلة Sex and the City، لم تنجُ من الملاحظات حول وزنها، لكنها أوضحت أن السبب ليس الهوس بالجمال بل طبيعة جدولها المزدحم الذي جعلها تعتمد على نظام غذائي صارم للحفاظ على نشاطها، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على شكلها الخارجي.

بين قسوة الكاميرات وضغط التوقعات، تظل هذه النجمات شاهدات على حقيقة مُرّة: أن النحافة المفرطة ليست دائمًا مرادفًا للجمال، بل قد تكون انعكاسًا لصراع خفي مع الذات وسط عالم لا يرحم.