الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت رسالة غامضة على حسابها في "فيسبوك"، اقتبست فيها مقولة للشاعر نزار قباني تقول: "لا يشوه سمعة المرأة إلا اثنان: امرأة تعجز عن أن تكون مثلها، ورجل لا يستطيع الوصول إليها".

رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزير تشعل تفاعل الجمهور

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، معتبرين أن الكلمات تحمل رسالة قوية في دعم المرأة، وموقفًا واضحًا ضد التنمر والحكم المسبق، خاصة في ظل ما تواجهه النساء من انتقادات على المنصات الرقمية.

وفي سياق فني متصل، تواصل الجهة المنتجة لمسلسل "وننسى اللي كان" التحضيرات لعرضه في موسم رمضان 2026، عبر شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، حيث يضم العمل نخبة من النجوم، منهم محمد لطفي، محمود حافظ، منة فضالي، خالد سرحان، وشيرين رضا التي تخوض أول تجربة فنية مع ياسمين عبد العزيز.

ويُعد المسلسل التعاون الثالث بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بعد نجاحهما في "ونحب تاني ليه" و"وتقابل حبيب"، ويأمل الثنائي في تكرار النجاح من خلال هذا العمل الذي يتكون من 30 حلقة تجمع بين الدراما الاجتماعية والرومانسية.