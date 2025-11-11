نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب علي الحجار لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم 26 نوفمبر على خشبة مسرح ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر حفلات علي الحجار

ويذكر أن آخر حفلات علي الحجار حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، رفع شعار كامل العدد، وقدم خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معه جمهوره ومنها زى الهوا ولما الشتا يدق البيبان والزين والزينة وماتمنعوش الصادقين وعارفة، كما قدم أغنية حانة الاقدار لكوكب الشرق أم كلثوم، وأغنية راح توحشيني لمحمد فوزى.

آخر أعمال علي الحجار

كما طرح مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان "أنا دمي حر.. أنا مصراوي" من كلمات محمد حارس وألحان ممدوح صلاح وتوزيع وليد مصطفى، قدّم من خلالها لوحة موسيقية تعبّر عن الانتماء والفخر بالهوية المصرية، مصحوبة بلقطات تستعرض جمال مصر وشخصياتها المؤثرة في مختلف المجالات.