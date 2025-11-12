الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة، أعلنت دار الأزياء العالمية لويفي Loewe عن تعاون جديد يسلّط الضوء على المواهب العربية، من خلال اختيار سلمى أبو ضيف سفيرةً جديدةً للعلامة. يأتي هذا الإعلان ليؤكد حضور أبو ضيف المتزايد في عالمي الفن والموضة، ويكرّس مكانتها كوجه عربي يمثل الأناقة المعاصرة والتعبير الفني الأصيل.

سلمى أبو ضيف سفيرة جديدة لدار Loewe

هذا التعاون هو خطوة طبيعية بعد أن أثبتت سلمى أبو ضيف موهبتها وأدائها المتقن في أعمالها السينمائية والتلفزيونية. فقد برهنت خريجة معهد Stella Adler Studio في نيويورك على قدرة استثنائية في تجسيد أدوارها بعمق وإبداع، مما أكسبها تقدير النقاد والجمهور على حدّ سواء.