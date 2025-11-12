الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظة رومانسية فاجأت ملايين المعجبين، أعلنت النجمة المصرية مي عز الدين زواجها رسميا مساء اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

مي عز الدين تعلن زواجها وتفاجئ الجمهور

ونشرت مي عز الدين صورة ساحرة من حفل الزفاف تظهر فيها مرتدية فستانا أبيض ناعما بتطريز ذهبي، وخاتما لامعا في يدها اليسرى، وهي تبتسم بفرح غامر.



وكتبت مي تعليقا مؤثرا قالت فيه: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".



وحصد منشور مي عزالدين أكثر من مليوني إعجاب في أقل من ساعتين، وتفاعل معه نجوم الفن مثل ياسمين عبد العزيز، أحمد السقا، ومنى زكي، بينما انفجر هاشتاج #مي_عز_الدين_عروسة ليتصدر التريند المصري على إنستغرام و"إكس".

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن الفنانة الىشهيرة تزوجت من المصري أحمد تيمور الذي يعمل مدربًا للياقة البدنية، وكانت بينهما قصة حب منذ فترة ماضية.

وتعتبر مي عز الدين واحدة من أبرز نجمات الجيل الذهبي الجديد، والتي بدأت مشوارها الفني عام 2001 بمسلسل "نسيم الروح"، ثم انطلقت بقوة في السينما مع "بوحه" و"عمر وسلمى"، لكن شهرتها الحقيقية جاءت من مسلسل "عايزة أتجوز" (2010) الذي جسدت فيه دور فتاة تبحث عن الحب، مما جعل الجمهور يربط بينها وبين فكرة "الزواج المتأخر".

رغم نجاحها الكبير، ظلت مي بعيدة عن الأضواء الشخصية، ولم تعلن عن علاقات عاطفية سابقاً، مما جعل خبر زواجها اليوم صدمة سعيدة للجميع.