كريم عبد العزيز يوجه رسالة لوالده بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي.. فماذا قال؟

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه  الفنان كريم عبد العزيز رسالة لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، بعد تكريمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ 46، الذي أقيم أمس، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

ونشر كريم صورة لوالده من التكريم، وعلق عليها قائلًا: " كل ما أستطيع أن أقوله هو ألف شكر يا أبويا، وربنا يديم عليك الصحة والعافية ويخليك ليا.. تعلمت منك كل شيء، حبيبي".

 

كريم عبدالعزيز ووالده

 

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

 

وشهد حفل الافتتاح شهد حضورا واسعا من نجوم الفن، من بينهم يسرا، إلهام شاهين، صفية العمري، ليلى علوي، لبلبة، درة، ونيرمين الفقي، كما يعرض المهرجان هذا العام مجموعة من الأفلام المرممة ضمن فعالياته الرسمية.

