أخبار مصرية

ضبط المتهم بقتل مهندس نووى بالإسكندرية والسلاح المستخدم فى الجريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 03:32 مساءً -  

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المتهم بقتل مهندس كيميائي نووي والسلاح المستخدم فى الواقعة، بعد قيام فريق بحث جنائى من تحديد هويته والقبض عليه.

 

 

شهدت منطقة الموقف الجديد في محافظة الإسكندرية، واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على إطلاق الرصاص على مهندس كيمائي نووى، ويعمل فى أحد توكيلات السيارات ليلقى مصرعه فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوجود شخص مصاب بطلقات نارية بعد قيام آخر بإطلاق الأعيرة النارية بمناطق مختلفة بجسده بدائرة القسم.

 

 

 

شاب يقتل صديقه بـ7 طلقات بالموقف الجديد

وتبين وجود المجني عليه بمحل الواقعة ومصاب بعدد 7 طلقات نارية مستخدمه من سلاح ناري طبنجة، بعد أن قام المتهم بإطلاق تلك الأعيرة النارية صوب المجني عليه، وفحص بيانات المجني عليه تبين أنه حاصل على الهندسة النووية ويعمل فى إحدى توكيلات السيارات الشهيرة، وأن المجني عليه تربطه علاقة صداقة بينه وبين المتهم الذى أطلق النار عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.

 

