حسين فهمي.. " أفلام الأبيض والأسود لا يتم تغير لونها "

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يشهد اليوم الخميس 13 نوفمبر إقامة حلقة نقاشية بعنوان "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى 1:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

و تحدث الفنان حسين فهمي عن أفلام الابيض والاسود لايتم تغير لونها للألوان لان هذا واجب أخلاقي يجب الحفاظ عليه والأفلام المرممه نحاول تجميعها إلى 20 فيلم من الشركه القابضه لعرضها على منصه.

يشارك في الجلسة كل من حسين فهمي، رئيس المهرجان، بجانب كل من: تامر السعيد، أوسين الصواف، وشتيفاني شولت شتراتهاوس، فيما تدير الحوار المخرجة ماجي مرجان.

و تتناول الندوة أهمية حفظ التراث السينمائي العربي من خلال تقنيات الترميم الرقمي الحديثة، وكيفية إحياء الأفلام القديمة وصونها من التلف والاندثار، إضافة إلى دور المؤسسات الثقافية والإنتاجية في دعم مشاريع الأرشفة الرقمية وتطوير الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة البصرية للسينما العربية.