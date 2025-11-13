إسعاد يونس تكشف موقف الزعيم عادل إمام من إعتزاله عالم الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إسعاد يونس عن موقف الزعيم عاجل إمام من إعتزاله عالم الفن، من خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ 46.

تصريحات إسعاد يونس

قالت إسعاد يونس، خلال ظهورها بفعاليات افتتاح المهرجان: "عادل إمام اعتزل الفن ومش هيرجع يقدم أعمال تاني وهو بعيد بقاله فترة كبيرة".



وأضافت عن عدم ظهور عادل إمام في برنامجها "صاحبة السعادة":" من أول ما بدأت وأنا بحلم يكون معايا، لكنه أعلن إنه مش هيظهر تاني، ولو عرفت أتسلل من تحت عقب الباب عشان أجيبه هعملها".



آخر أعمال عادل إمام

يشار إلى أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام، كانت مسلسل "فلانتينو"، والذي خاض به السباق الرمضاني 2019، محققا نجاح كبير برفقة عدد من النجوم والنجمات على رأسهم دلال عبد العزيز وداليا البحيري ووفاء صادق ومن تأليف أيمن بهجت قمر.