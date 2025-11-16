القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.

و قال الفنان خالد النبوي، أحنا بندور على الطريقه وأي الخيال اللي ممكن يسعد الناس وبحس أن في زمن أخر وأنا بسعد الناس بأدا الاسكريبت بمجهود كويس.

و تابع الحديث عن فيلم ديسكو ديسكو وعن أمضاء العقد الخاصه وعن تزامنه مع فيلم ليوسف شاهين ولكن المخرجه إبناس الدغيدي قالت ليقالت لي أجري على يوسف شاهين هو أهم مني.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

و تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

و يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.