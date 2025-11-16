نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أبرز ما جاء في البيان الرئاسي بشأن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز ما جاء في البيان الرئاسي بشأن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية

أصدر رئيس الجمهورية بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بيانًا رسميًا أعلن خلاله إطلاق فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات والمقرر انعقاده خلال الفترة من سبعة عشر إلى ثلاثة وعشرين نوفمبر ألفين وخمسة وعشرين تحت عنوان إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية وذلك بمشاركة واسعة واحتضان القاهرة للفعاليات الرئيسية لهذا الحدث القاري

تفاصيل البيان الرئاسي

أكد الرئيس أن القارة الأفريقية تواجه تحديات أمنية وتنموية متشابكة تشمل النزاعات الداخلية وانتشار الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والأزمات الإنسانية والفقر وتراجع معدلات التعليم إلى جانب تحديات جديدة مثل تغير المناخ والتطور السريع للتكنولوجيا وأضاف أن هذه التحديات تتأثر بشكل مباشر بالظروف الدولية الراهنة التي تسهم في زيادة الهشاشة داخل المنطقة بما ينعكس على جهود الاستقرار والتنمية وفقًا لأجندة إفريقيا ألفين وثلاثة وستين

الرؤية الأفريقية لمسار ما بعد النزاعات

أشار الرئيس إلى أن القارة رغم التحديات تمتلك مقومات ضخمة وموارد وقدرات بشرية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مجالات السلم والتنمية وأوضح ضرورة تبني مقاربات شاملة تعالج جذور الأزمات مع وضع إعادة الإعمار والتنمية في صدارة الأولويات مؤكدًا أهمية تأهيل المؤسسات الوطنية ودعم ملكية الدول للحلول المحلية وبناء القدرات وتوعية المواطنين بمخاطر الصراعات إلى جانب إشراك الشباب والمرأة في كل مراحل التنمية وتحقيق العدالة لضحايا النزاعات

الإشادة بمنتدى أسوان ودوره في دعم المسار الأفريقي

أوضح الرئيس أن انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أكتوبر ألفين وخمسة وعشرين يعكس الرؤية المصرية لتعزيز الربط بين السلم والأمن والتنمية باعتباره جزءًا رئيسيًا من جهود دعم الدول الخارجة من النزاعات والتحول نحو الاستقرار

دور مركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

أشاد الرئيس بما يقدمه مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات من برامج وأنشطة في عدد من الدول الأفريقية لدعم استقرارها وبناء قدراتها الوطنية ورفع الوعي لدى مواطنيها مؤكدًا تطلعه لاستمرار هذا الجهد والبناء عليه بما يلبي تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة

التزام رئاسي بمواصلة الجهود

أكد الرئيس في ختام البيان التزامه الشخصي بمواصلة العمل والتنسيق مع القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين من أجل دعم مسار إعادة الإعمار وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا ألفين وثلاثة وستين مشيرًا إلى أن المستقبل يتطلب جهدًا جماعيًا وإرادة سياسية موحدة لتعزيز الاستقرار والتنمية في ربوع القارة.