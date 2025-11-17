غدا.. نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 لمحافظات المرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - تشهد مصر غدا الثلاثاء القادم الموافق 18 نوفمبر 2025، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج، خلال مؤتمر صحفي عالمي، يعقبه نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وذلك بعد استيفاء مرحلة التظلمات والفصل فيها. وبذلك يكون المصريون على موعد للتعرف على الفائزين نهائيا بالنظامين الفردي والقوائم.

وتبقى مسألة مباشرة العضوية هل يباشرها الفائزون بمجرد إعلان النتيجة؟

يوضح ذلك الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري الذي يؤكد أن العضو لا يكتسب مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين أمام المجلس، لافتاً إلى أن مهام العضوية تشمل القيام بكافة الأعمال البرلمانية تحت القبة.

ويؤكد القانون، أن أداء اليمين يكون بالنص التالي " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات مشاركة 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر التي تخوض المنافسة منفردة في قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية، مع متابعة دقيقة من وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، في تأكيد على حرص الدولة على تنظيم انتخابات شفافة تمثل إرادة الشعب.