نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انبساط تاني تعاون فني بين محمد قماح والهولندية لاروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في منطقه الاهرامات الساحرة انتهت مؤخرا المطربة الهولندية لاروسي من تصوير اغنية انبساط.

تفاصيل الاغنيه

واغنية انبساط من كلمات محمد السكني والحان وتوزيع محمد قماح وهي اغنيه اختارت لها لاروسي طابع مصري اصيل.

اماكن التصوير

صورت الكليب بالكامل في منطقه الاهرامات واستغرق تصويره يوم كامل للاستفادة بمناظر الليل والنهار.

بسبب تأجيل التصوير

كما إنه تم تأجيل التصوير الذي كان مصادفا له نفس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير وتم التأجيل ليوم ٤ نوفمبر.

التعاون الثاني بين لاروسي ومحمد قماح

ونبساط تعد التعاون الثاني بين لاروسي ومحمد قماح بعد اغنية رقصة رقصة التي قدمتها مؤخرا وحققت نجاح واسع النطاق.

أحدث أعمال لاروسي

ويذكر ايضا ان لاروسي تستعد لعدة مشروعات فنية بمصر خلال الفترة المقبله بعد عدة نجاحات قدمتها بالخارج مع عدد من الشعراء والملحنين لتقديم عدة اغنيات ستكون مفاجأة كبيرة.

وستعلن عنها قريبا لجمهورها الحبيبً يذكر ان لاروسي مطربه هولنديه ذات اصول مغربيه لكنها اختارت الطابع الشرقي في اغانيها لعشقها لمصر