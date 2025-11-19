ريهام عبد الغفور تتصدر تريند جوجل بعد نشاط فني مكثف

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة ريهام عبد الغفور مؤخرًا تريند جوجل، بعد سلسلة من التحركات الفنية المتميزة التي شهدها شهر نوفمبر 2025، والتي أثارت اهتمام الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ريهام عبد الغفور جذبت الأنظار بإطلاقها برومو فيلمها الجديد «خريطة رأس السنة» على حسابها الرسمي بـ«إنستغرام»، حيث ظهرت فيه بملامح مختلفة كليًا، جعلت البعض يتساءل عن هوية الشخصية قبل أن يكتشفوا أنها هي بالفعل. الفيلم، الذي يُعرض في جميع دور العرض ابتداءً من 24 ديسمبر المقبل، يروي قصة سيدة مصابة بمتلازمة داون، وتشاركها البطولة مجموعة من النجوم البارزين مثل محمد ممدوح، هنادي مهنا، وأسماء أبو اليزيد.

ولم يتوقف نشاط ريهام عند هذا الحد، فهي حاليًا تستعد أيضًا لطرح مسلسل «سينجل ماذر فاذر»، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، وأحمد رضوان. ويعد المسلسل تجربة درامية إنسانية، حيث تتقاطع فيه قصص الحب والطموح والخيبة، ويستعرض حياة شخصيات تسعى للحصول على فرصة ثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي وتحديات الحياة.

جمهور ريهام عبر عن إعجابه الكبير بأدائها وتجسيدها للشخصيات المختلفة، معتبرين أنها تخطت مرحلة جديدة من الاحتراف الفني، وأكدوا أن نشاطها المكثف في الفترة الأخيرة يعكس قدرتها على التنوع والاندماج في أدوار متنوعة وصعبة.

مع هذا الزخم الفني، يبدو أن ريهام عبد الغفور تؤكد مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الشاشة، وتجعل من كل ظهور لها حدثًا فنيًا يستحق المتابعة والتداول على منصات التواصل الاجتماعي.