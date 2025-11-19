نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. شريف حافظ يكشف مفاجآت أعماله الجديدة مع الفيشاوي ومعتصم النهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان شريف حافظ عن إعجابه الشديد بالدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أنها جاءت هذا العام أكثر تميزًا وتنظيمًا، ومواصلة لمكانة المهرجان العريقة التي اعتاد عليها الجمهور وصناع السينما على حد سواء.

شريف حافظ يكشف عن رأيه في مهرجان القاهرة

وقال شريف حافظ إن أكثر ما لفت انتباهه في هذه الدورة هو التوسع الكبير في الورش والتدريبات العملية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من فعاليات المهرجان، موضحًا أن الورش هذا العام شملت التمثيل والتصوير والكتابة، إلى جانب برامج موجهة للمشاركين الجدد والمهتمين بصناعة السينما. وأضاف أن الورش لم تقتصر على مقر واحد، بل امتدت لأكثر من مكان، بينها فندق سوفوتيل الذي شهد حركة دائمة من الأنشطة المتنوعة بالتوازي مع عروض الأفلام الرسمية.

وتابع حافظ قائلا إن أفلام المهرجان هذا العام حملت روحًا مختلفة أقرب إلى أصالة السينما القديمة، مشيدًا بالقيمة الفنية الموجودة في الأفلام القصيرة والأعمال المستقلة، والتي يرى أنها تتمتع بخصوصية وتميز لا يجده في كثير من الأعمال التجارية المعروضة في دور السينما.

لحظات بين شريف حافظ وسامح عبد العزيز

وخلال حديثه، استعاد شريف حافظ اللحظة التي كانت نقطة تحوّل في مسيرته الفنية، حين قدمه المخرج سامح عبدالعزيز للجمهور في مسلسل «خيانة عهد». وأكد شريف أن عبدالعزيز كان له فضل كبير عليه، قائلًا: «هو الراجل اللي قدّرني واداني فرصة عمري من غير ما يبقى بينا أي سابق معرفة… الفضل ده بعد ربنا عمري ما هنساه».

أحدث أعمال شريف حافظ

وعن أعماله القادمة، كشف شريف حافظ أنه يستعد حاليًا لعدد من المشروعات السينمائية، بينها فيلمين طويلين وفيلم قصير. وأوضح أن أحد هذه الأعمال يضم نخبة من النجوم، على رأسهم معتصم النهار وأحمد الفيشاوي، إلى جانب مشاركة الفنانة جميلة عوض، بينما تتصدر الفنانة القديرة سوسن بدر القائمة كأكبر اسم في العمل، مؤكدًا أن التحضيرات تسير بخطوات ثابتة تمهيدًا لبدء التصوير قريبًا.



مهرجان القاهرة السينمائي

يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.