الرياض - كتبت رنا صلاح - ردت الفنانة السورية الشهيرة سلاف فواخرجي على الهجوم والإساءات، التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الإساءة لا تمسها شخصيا، بل "تعكس عقليات وأخلاق أصحابها".

سلاف فواخرجي ترد على منتقديها وتُدخل إسرائيل على الخط

وفي حسابها على منصة "إكس"، كتبت سلاف فواخرجي: "ماذا لو؟ لو أن كل الشتائم التي تصلني وبهذا المستوى المتدني، والتي مهما بلغت والله لن تطالني ولا برمشة عين … بل هي تبين فقط أمخاخ وأفخاخ وأخلاق ودين أصحابها".

وأضافت فواخرجي: "ماذا لو؟ وألا ليت لو … لو أن كانت هذه الشتائم وهذه الحرب الضروس لإسرائيل وليست لي! أعتقد أننا .. ولربما .. كنا .. انتصرنا .. ولو معنويا!"

وتابعت: "ولكنكم.. نعم.. أنتم لا تدركون ما معنى معنويا؟ ولطالما قلت وأقول … أخجلوننا من جهلنا بحجتكم، ومن أخطائنا بعلمكم، أخجلوننا على الأقل بأخلاقكم.. أليست تلك التي يسمونها : أخلاق المنتصر! ألا ليت لو.. أسأل الله لكم الهداية والانتصار الأخلاقي، عندها سنتوقف جميعا عن قول: لو وياليت".

جدير بالذكر أن سلاف فواخرجي كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة وهجوم شديد منذ سقوط النظام السوري السابق. وشطبت نقابة الفنانين السورية اسمها من سجلاتها بسبب "خروجها عن أهداف النقابة وذلك لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري".