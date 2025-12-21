الرياض - كتبت رنا صلاح - أحمد العوضي يأبى أن يفارق تصدره محركات البحث "الترند"، ويصف رضوى الشربيني بـ "ست كبيرة"

أحمد العوضي يتصدر الترند الفني من جديد

نشرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على فيسبوك بشكل ساخر ترد على الفنان المصري أحمد العوضي بعد وصفه لها بـ "الست الكبيرة".

قائلة "لما تبقى 40 سنة وأنا 44 وتقول عليا ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات.. لو كده مقبولة منك يا ضنايا".

وبدأت المناكفة بينهما بعد تصريحات أحمد العوضي التي أثارت الجدل في الوسط الفني بخروجه عبر بث مباشر على حسابه الرسمي في فيسبوك يؤكد به أنه الأعلى مشاهدة والممثل الأعلى أجرا في مصر.

لترد بعدها رضوى الشربيني عبر منشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن كل من يطلق على نفسه الأعلى اجرا يجب أن يشكر من أوصله لهذه المرحلة "كل واحد وتربيته، واللي بيزرع خير أكيد آخرته خير، واللي بيزرع شر نهايته هتبقى زيه".

وفي رأي آخر، اعتبرت الممثلة والمغنية المصرية بشرى أن السبب الأساسي لنجاح أحمد العوضي هي الممثلة ياسمين عبد العزيز والفضل يعود لها بشهرته.

والجدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت زوجة الفنان أحمد العوضي، وقدما مجموعة من المسلسلات معا ببطولة مشتركة، حققت مشاهدات عالية.