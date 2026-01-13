تسريب تشكيل سوريا ضد الإمارات في مباراة حسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 مساءً - استقر المدير الفني للمنتخب السوري تحت 23 سنة عن تشكيله الرسمي لمواجهة منتخب الامارات في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كاس اسيا تحت 23 سنة المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويدخل منتخب سوريا اللقاء بطموحات كبيرة من اجل تحقيق الفوز والحفاظ على اماله في التأهل للدور ربع النهائي في مواجهة قوية امام المنتخب الاماراتي على ملعب الامير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

تشكيل سوريا ضد الإمارات في كأس آسيا

في حراسة المرمي: مكسيم صراف.

وفي خط الدفاع: أحمد فقه، المقداد أحمد، محمود العمر، عبد الرحمن العرجة.

بينما علي خط الوسط: أيهم كرنبة، أنس دهان، عبد الله زقريط

ويقود الخط الأمامي: محمود الأسود، مهند فاضل، محمود نايف.

وتعد المباراة حاسمة في مشوار المنتخب السوري في البطولة خاصة في ظل تقارب النقاط داخل المجموعة الثانية ما يجعل نتيجة اللقاء مؤثرة بشكل مباشر على ترتيب المجموعة وتحديد هوية المتأهلين للدور المقبل.